Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanında

Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Svetozar Zivin ile Nikola Borovic yapacak.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf ilk 3 puanı hanesine yazdıracak.

Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenildi.

Lugano ile oynadığı ilk maçı golsüz sona eren Bodo/Glimt ise sahasında Club Brugge'e 1-0 mağlup olmuştu.

Rosier kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ta yarın oynanacak mücadelede Valentin Rosier forma giyemeyecek.

Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen siyah-beyazlı oyuncu Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Eric Bailly'nin durumuna ise teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirmenin ardından karar verilecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.