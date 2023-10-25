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Spor
AA 25.10.2023 10:36

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları yarın oynanacak. 8 grupta 15 karşılaşma gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, yarın 8 grupta 15 maç oynanacak.

UEFA, yarın oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçını 6 Aralık Çarşamba gününe ertelemişti.

Üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Olympiakos (Yunanistan) - West Ham United (İngiltere)

19.45 Backa Topola (Sırbistan) - Freiburg (Almanya)

19.45 Olimpik Marsilya (Fransa) - AEK (Yunanistan)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Betis (İspanya)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - Atalanta (İtalya)

19.45 Rakow (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Molde (Norveç) - Hacken (İsveç)

22.00 Brighton Hove Albion (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - LASK (Avusturya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Toulouse (Fransa)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Rennes (Fransa)

22.00 Roma (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Sheriff (Moldova) - Servette (İsviçre)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan)

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