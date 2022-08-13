Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uche Ikpeazu Konyaspor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.
Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Etiketler: Konyaspor Transfer Haberleri
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