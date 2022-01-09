Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tymoteusz Puchacz Trabzon'da
[Fotoğraf: İHA]
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi.
Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.
Etiketler: Trabzonspor THY
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