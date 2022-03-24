Porto'daki Dragao Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.

A Milli Takım'da bu mücadele öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Portekiz'de ise COVID-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.

TRT 1 ve trtizle.com'dan naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmayı ayrıca TRT Radyo 1'den de naklen takip edebilirsiniz..

MUHTEMEL 11'LER

PORTEKİZ: Rui Patricio, Nuno Mendes, Jose Fonte, Danilo Pereira, Cedric Soares, William Carvalho, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Andre Silva, Cristiano Ronaldo.

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.

Maçın 21 kişilik kadorusu

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin.

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu

F​orvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun.