Türkiye'nin rakibi Portekiz... İşte muhtemel 11'ler
Futbolda milli heyecan yaşanıyor. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün Portekiz ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
Porto'daki Dragao Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.
Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.
Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.
Portekiz'de ise COVID-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.
TRT 1 ve trtizle.com'dan naklen yayınlanacak zorlu karşılaşmayı ayrıca TRT Radyo 1'den de naklen takip edebilirsiniz..
PORTEKİZ: Rui Patricio, Nuno Mendes, Jose Fonte, Danilo Pereira, Cedric Soares, William Carvalho, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Andre Silva, Cristiano Ronaldo.
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.
Maçın 21 kişilik kadorusu
Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin.
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun.
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