Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ve Azerbaycan'ın halat çekme sporcuları Mersin'de yarıştı
Türkiye ve Azerbaycan'dan halat çekme sporcuları, Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan şampiyonada mücadele etti.
Türkiye Halat Çekme Federasyonu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Şehit İbrahim Okur Spor Salonu'nda Halat Çekme Şampiyonası düzenledi.
Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümü kapsamındaki şampiyonada, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli sporcuları yarıştı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, mücadeleyi 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Sporculara ödüllerini Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu Başkanı Elnur Shikhaliyev ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin verdi.
Aldemir, milli sporcuların şampiyonaya renk kattığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mersin
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