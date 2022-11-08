Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma 7 golle sahne oldu. Konuk ettiği 1461 Trabzon'u 6-1'lik skorla geçen Kasımpaşa, kupada adını 5. tura yazdırdı.

Lacivert-beyazlılara turu getiren golleri 7 ve 41. dakikalarda Ali Sühan Demirel, 8 ve 32. dakikalarda Aytaç Kara, 26. dakikada Hajradinovic ve 66. dakikada Fall attı. Konuk 1461 Trabzon'un tek golü ise 88. dakikada Atalay Yıldırım'dan geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa, adını kupada 5. tura yazdıran taraf oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Ali Sühan Demirel'in çaprazdan şutunda, top ağlara gitti. 1-0.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 8. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan ceza sahası içine giren Ali Sühan Demirel'in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

GOL - 26. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla çalımlarla ilerleyen Tirpan'ın pası sonrası ceza sahası içinde Hajradinovic'in gelişine şutunda, top filelere gitti. 3-0.

GOL - 32. dakikada fark 4'e çıktı. Soldan çizgiye inen Petretta'nın ceza sahası içine yerden ortasına Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0.

GOL - 41. dakikada Kasımpaşa 5. golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Ali Sühan Demirel, Hajradinovic ile girdiği verkaç sonrası altıpasta kalecinin de hatasıyla topu filelere gönderdi. 5-0.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 66. dakikada Kasımpaşa farkı 6'ya çıkardı. Selim Dilli'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fall'un arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 6-0.

GOL - 88. dakikada 1461 Trabzon gol buldu. Sağdan Fuat Bavuk'un ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Atalay Yıldırım'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti. 6-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Anıl Usta

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Berat Kalkan, Bruma, Donk (Dk. 69 Yasin Özcan), Petretta, Tirpan (Dk. 46 Oğuzhan Efe Yılmaz), Aytaç Kara (Dk. 64 Selim Dilli), Hajradinovic, Ben Ouannes (Dk. 46 Tunay Torun), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Fall), Ali Sühan Demirel

1461 Trabzon: Özkan Karabulut, Berkan Aydeniz, Onur Akdeniz, Mert Özmen (Dk. 79 Avellino), Ali Eren İyican, Tunahan Ergül, Arif Morkaya (Dk. 60 Cihat Çakmak), Ahmet Çakmak (Dk. 46 Kerem Baykuş), Berkay Sefa Kara (Dk. 46 Atalay Yıldırım), Denizhan Taşkan (Dk. 55 Utku Şen), Fuat Bavuk

Goller: Dk. 7 ve 41 Ali Sühan Demirel, Dk. 8 ve 32 Aytaç Kara, Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 66 Fall (Kasımpaşa), Dk. 88 Atalay Yıldırım (1461 Trabzon)

Sarı kart: Dk. 41 Arif Morkaya (1461 Trabzon)