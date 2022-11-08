Atletizm İl Temsilciliğince 97 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başladı.

Öğrencilerin çeşitli kategorilerde yarıştığı koşuda, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, sporun daha çok yayılması için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Yüksel, bu anlamlı günde bir anma koşusu düzenlediklerini belirtti.

"Geçmiş yıllara göre katılım daha yüksek oldu. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızda da öğretmenlerimizin desteğiyle daha kalabalık bir şekilde yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."