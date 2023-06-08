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Spor
AA 08.06.2023 17:54

Türkiye Ragbi Federasyonunun yeni başkanı Nahit Şahin oldu

Türkiye Ragbi Federasyonunun Ankara'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda 143 delegeden 76 oy alan Nahit Şahin başkan seçildi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun yeni başkanı Nahit Şahin oldu
[Fotograf: AA]

Başkan adayları Murat Pazan ve Nahit Şahin kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Divan kurulu başkanı Abdullah Albunar'ın liste tartışması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'ın kürsüden yaptığı konuşmanın ardından sona erdi ve oy kullanma işlemine geçildi.

Seçim sonucunda 76 oy alan Nahit Şahin başkanlığa seçilirken Murat Pazan 66 oyda kaldı. 1 oy geçersiz sayıldı.

Nahit Şahin başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde Şefik Aygöl, Abdulkadir Aydoğan, Selçuk Görgülü, Tolga Ataş, Ayhan Ayhan, Engin Kömürcü, Zafer Dikencik, Hüseyin Kuriş, Niyazi Özçelik ve Hamza Taş yer aldı.

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