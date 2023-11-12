Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası tamamlandı

İzmir Park Yarış Pisti'ndeki üçüncü ayak mücadelesinde dünkü sıralama antrenmanlarının ardından bugün yarışlar gerçekleştirildi.
Pist Şampiyonası 1000 cc A sınıfında birinciliği Yiğit Fazlı Erçelik, ikinciliği Fatih Özgür ve üçüncülüğü Altuğ İnan elde etti.
Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ise ilk 3 sıra Fatma Baştepe, Sahra Su Önkaya ve Kardelen Apaydın'dan oluştu.
TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, ilk kez mücadele ettiği Süpermoto Şampiyonası 50cc JR kategorisinde birinci sırada yer aldı.
Yapılacak değerlendirmenin ardından 2023 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nı kazananlar açıklanacak.
Diğer kategorilerde üçüncü ayakta dereceye girenler şöyle:
Pist Şampiyonası
600 cc (A): 1. Kerem Uçar, 2. Muammer Nuri Karakaya, 3.Can Akkuş
1000 cc (B): 1. Ahmet Önal, 2. Özgür Çapacı, 3. Şahin Karadayıoğlu
600 cc (B): 1. Ömer Faruk Yıldız, 2. Ares Bengiç, 3. Cafer Çömlek
SS300: 1. Mert Konuk, 2. Murathan Yiğit Yıldız, 3. Hüseyin Karakaya
1000 cc (C): 1. Fethi Tan, 2. Ali Atun Bozkurt, 3. Binali Ardıç
600 cc (C): 1. Mert Konuk, 2. Şafak Karakaya, 3. Aziz Saka
Open500: 1. M.Furkan Demircan, 2. Fatih Demircan, 3. Erdeme Demiroğlu
125 Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Fatma Baştepe, 3. Nurullah Deniz
125 Gençler: 1. Mehmet Tuğrul, 2. Egehan Çalhan, 3. Yağız Alp Coşkun
Süpermoto Şampiyonası
Open: 1. Onur Işık, 2. Oğuz Taşhan, 3. Erdem Demiroğlu
S3: 1. İbrahim Taşhan, 2. Ares Bengiç, 3. Akil Ulusan
65cc: 1. Berkay Sarıay, 2. Poyraz Bor, 3. Çağatay Çoklar
85cc: 1. Berkay Öztürk, 2. Refia Sarıay, 3. Kerem Yılmaz
50cc JR: 1. Zayn Sofuoğlu, 2. Rüzgar Ceyhan, 3. Toprak Ceyhan
50cc: 1. Yaman Ege Çağan, 2. Rüzgar Bulutlu, 3. Doruk Aybars Altan