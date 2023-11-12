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Spor
AA 12.11.2023 19:46

TFF Plaj Futbolu Ligi'nde şampiyon Ercişspor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen, TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde Ercişspor şampiyonluğa ulaştı.

TFF Plaj Futbolu Ligi'nde şampiyon Ercişspor
[Fotograf: AA]

Galip Dere Plajı'nda oynanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Finallerinin son maçında Ercişspor, City Line Alanya Belediye Spor'u 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Final maçından önce yapılan üçüncülük maçında ise Gümüldürspor takımını 9-2 mağlup eden Sakin Şehir Seferihisar Spor, TFF Plaj Futbol Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

Maçların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile TFF yetkilileri verdi.

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