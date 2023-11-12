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Spor
AA 12.11.2023 19:26

Derbi Galatasaray Petrol Ofisi'nin

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-1 yendi.

Derbi Galatasaray Petrol Ofisi'nin
[Fotograf: AA]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8. dakikada Ruth Monique Kipoyi attı. Sarı-lacivertli takımın golünü ise 79. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Galatasaray Petrol Ofisi bu sonuçla puanını 27'ye çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise 24 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı takımın teknik heyet ve futbolcuları, galibiyet mutluluğunu taraftarlarıyla paylaştı.

Galatasaray Petrol Ofisi Teknik Direktörü Metin Ülgen, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir oyun oldu. Fenerbahçe'yi de kutlamak lazım. Oyunun üstünlüğü sürekli bizdeydi. Hafta içinde çok iyi çalışmıştık. Maçı son dakikada da olsa çevirdiğimiz için mutluyum. Ayrıca lider olduk. Bunun için de çok mutluyuz. Bundan sonraki maçlar çok önemli. Lig daha çok uzun. Çok dikkatli olmamız ve çalışmamız lazım." diye konuştu.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Ülgen, "Galatasaray ikinci olduğunda başarılı sayılmaz, lider olması gerekir. Liderliği aldık ama lider kalmak çok zor. Lider olarak ligin sonunu getirmemiz lazım. Lig çok uzun. Bunun için kadro derinliği lazım. Oyuncu ihtiyacımız olduğunu yöneticilerimize söyledik. Onlar da olumlu baktı. Mutlaka kadro takviyesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray camiasına armağan olsun"

Sarı-kırmızılı futbolcu Eda Karataş da galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Çok büyük bir mücadele yaptık. Bu maçın öneminin farkındaydık. Bu camia için yapacaklarımızı biliyorduk. Çok iyi çalıştık. En başından beri inandık. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray camiasına armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Lideriz, çok mutluyuz"

Eda Karataş, maçta attığı golle ilgili olarak da "Duran top olduğunda hissetmiştim. Çünkü tam cephedeydi. Ayağımın üstüyle vurup, gol atacağıma inanıyordum. Rakibin de kafasına çarparak gol biraz daha güzelleşmiş oldu. Lideriz, çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

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