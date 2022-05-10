Yukatel Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

Kayserispor'a turu getiren golleri 48. ve 96. dakikalarda Emrah Başsan, 59. dakikada Majid Hosseini ile 90+1. dakikada penaltıdan Thiam ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor'un gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Nwakaeme ile 82. dakikada Bakasetas kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor Türkiye Kupası'nda 14 yıl sonra finale çıkmış oldu. Sarı kırmızılılar kupada önceki turlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da elemişti.

Yarı final ilk maçında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Yarı finalin diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor 11 Mayıs Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor, yarı final ilk maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Yarı final yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na üçüncü turdan katılan Yukatel Kayserispor sırasıyla, Artvin Hopa, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediye, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ise kupaya beşinci turdan katıldı. Bordo mavililer Boluspor, Yukatel Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 40. saniyede Trabzonspor penaltı kazandı. Altıpas içerisinde Cornelius ile Carole arasındaki iki mücadelede hakem Carole'ün topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

GOL - 3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

8. dakikada Onur Bulut'un ortasında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çelmeyi başardı.

9. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu son anda çeldi.

25. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında ceza sahası önündü topla buluşan Bertolacci'nin, yerden köşeye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ortasında, savunmanın arkasına koşu yapan Mustafa Pektemek'in, kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top auta gitti.

Maçı ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Emrah Başsan), Kemen, Bertolacci, Ramazan Civelek (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Mame Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 70 Carlos Mane)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan (Dk. 84 Serkan Asan), Vitor Hugo, Puchacz (Dk. 70 Jorge Djaniny), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme (Dk. 46 Yusuf Erdağan), Cornelius.

Goller: Dk. 3 Nwakaeme (penaltıdan), Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 48 Emrah Başsan, Dk. 59 Majid Hosseini, Dk. 90+1 Thiam (penaltıdan), Dk. 90+6 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 41 Kemen (Yukatel Kayserispor)