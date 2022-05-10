Türkiye Kupası'nda ilk finalist Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Yukatel Kayserispor, yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale kaldı.
Yukatel Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.
Kayserispor'a turu getiren golleri 48. ve 96. dakikalarda Emrah Başsan, 59. dakikada Majid Hosseini ile 90+1. dakikada penaltıdan Thiam ağlarla buluşturdu.
Trabzonspor'un gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Nwakaeme ile 82. dakikada Bakasetas kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor Türkiye Kupası'nda 14 yıl sonra finale çıkmış oldu. Sarı kırmızılılar kupada önceki turlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da elemişti.
Yarı final ilk maçında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.
Yarı finalin diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor 11 Mayıs Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor, yarı final ilk maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.
Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Yarı final yolu
Ziraat Türkiye Kupası'na üçüncü turdan katılan Yukatel Kayserispor sırasıyla, Artvin Hopa, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediye, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ise kupaya beşinci turdan katıldı. Bordo mavililer Boluspor, Yukatel Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
PENALTI - 40. saniyede Trabzonspor penaltı kazandı. Altıpas içerisinde Cornelius ile Carole arasındaki iki mücadelede hakem Carole'ün topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti.
GOL - 3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.
8. dakikada Onur Bulut'un ortasında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çelmeyi başardı.
9. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu son anda çeldi.
25. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında ceza sahası önündü topla buluşan Bertolacci'nin, yerden köşeye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
28. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ortasında, savunmanın arkasına koşu yapan Mustafa Pektemek'in, kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top auta gitti.
Maçı ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.
14 Yıl sonra yeniden finaldeyiz!— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) May 10, 2022
Geliyoruz İstanbul!
#YukatelKayserispor | #KYSvTS
#ZiraatTürkiyeKupası pic.twitter.com/NoQxeX4F9y
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Emrah Başsan), Kemen, Bertolacci, Ramazan Civelek (Dk. 87 Abdulkadir Parmak), Mame Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 70 Carlos Mane)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan (Dk. 84 Serkan Asan), Vitor Hugo, Puchacz (Dk. 70 Jorge Djaniny), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme (Dk. 46 Yusuf Erdağan), Cornelius.
Goller: Dk. 3 Nwakaeme (penaltıdan), Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 48 Emrah Başsan, Dk. 59 Majid Hosseini, Dk. 90+1 Thiam (penaltıdan), Dk. 90+6 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 41 Kemen (Yukatel Kayserispor)
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