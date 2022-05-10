Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30 başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Hikmet Karaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yukatel Kayserispor'da da hedef kupa şampiyonluğu. Son haftalarda Spor Toto Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen sarı kırmızılılar, evinde adını finale yazdırmak istiyor.

Trabzonspor, sahaya ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan bordo mavili ekip, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor.

Yarı final yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na üçüncü turdan katılan Yukatel Kayserispor sırasıyla, Artvin Hopa, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediye, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ise kupaya beşinci turdan katıldı. Bordo mavililer Boluspor, Yukatel Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalin diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor 11 Mayıs Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sivasspor, yarı final ilk maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Muhtemel 11'ler

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Hosseini, Carole, Attamah, Bertolacci, Kemen, Cardoso, Thiam, Mustafa Pektemek.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca Nwakaeme, Cornelius.