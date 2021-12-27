Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

28 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Burak Şeker

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Fırat Aydınus

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969: Oğuzhan Çakır

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor: Turgut Doman