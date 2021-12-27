Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda 5. tur hakemleri açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 28-29 Aralık günleri oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
28 Aralık Salı:
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Burak Şeker
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan
29 Aralık Çarşamba:
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969: Oğuzhan Çakır
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor: Turgut Doman
Etiketler: Türkiye Kupası
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