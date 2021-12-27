İlk yarıda çıktığı 19 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Altay, 12 maçtır galip gelemediği Süper Lig'de devreyi 18 puanla bitirdi.

Toplam 24 futbolcunun forma giydiği siyah-beyazlı ekip, kaleci Mateusz Lis, 19 maçta da 90 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim oldu. Lis gibi Daouda Bamba ile Leandro Kappel de 19 maçta kendilerine şans buldu.

Altay'da 18 müsabakada bin 586 dakika süre alan Cebrail Karayel, Lis'den sonra en fazla sahada kalan isim olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte en az süre alan isimler 12 dakika sahada kalan Deniz Kadah, 89 dakika mücadele eden Özgür Özkaya ve 97 dakika şans bulan Eren Erdoğan oldu.

En golcü Bamba

İlk devrede 23 gole ulaşan Altay'da 12 farklı isim gol üretti.

Bamba'nın 7 golle en skorer isim konumunda bulunduğu siyah-beyazlılarda, üçer golle Ahmed Rayan ile Cesar Pinares, 2 golle Leandro Kappel ve birer golle Andre Poko, Cebrail Karayel, Erhan Çelenk, Eric Björkander, Khaly Thiam, Marco Paixao, Martin Rodriguez ve Thaciano takıma katkı verdi.

Toplam 38 sarı ve 2 kırmızı

İlk yarıda 38 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı ekipte Khaly Thaim ile Cebrail Karayel kırmızı kart görerek birer kez takımlarını eksik bıraktı.

Thiam aynı zamanda 5 kezle en fazla sarı kart gören oyuncu oldu.

İlk yarı raporu

Altay'da 2021-2022 sezonunun ilk devresinde forma giyenlerin performansları şöyle: