Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor Türkiye Kupası'nda Menemenspor'u konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Nasadoge Menemenspor'u ağırlayacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi Burak Pakkan görev alacak.
Bordo-beyazlı ekip, 4. turdan dahil olduğu turnuvada Eyüpspor'u saf dışı bırakarak 5. tura çıkmıştı.
Hatay temsilcisi, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.
Etiketler: Hatayspor Türkiye Kupası
Son Haberler
- 12:41
- 12:36
- 12:18
- 12:11
- 12:07
Sıradaki Haber
Boccenin "İhtiyar Delikanlılar"ı adlarını Avrupa'da duyurmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz