Burak İnce, Bundesliga'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

"Çok mutluyum. Dünyanın en büyük liglerinden bir tanesine gidiyorum. Ayrıca çok heyecanlıyım. Benim için her şey daha yeni başlıyor. Çok zor olacak, biliyorum. Bunun üstesinden geleceğimi düşünüyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak."

"Dünyanın en zor ligine gidiyorum"

17 yaşındaki futbolcu,Bundesliga ve takımı Bielefeld'te kendini kanıtlamak istediğini dile getirdi.

"Dünyanın en zor ligine gidiyorum. Arminia Bielefeld ile çok olumlu bir transfer sürecim geçti. Benden istedikleri şeylere tam olarak uyduğumu düşünüyorum. Bundesliga'da ve Bielefeld'te kendimi kanıtlamak istiyorum. Çok çalışacağım."

[Fotoğraf: DHA]

"Başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok saygı duyulacak bir insan"

İnce, Altınordu'nun çok özel bir kulüp olduğunu söyledi.

"Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bu toprakların çocuklarına güvendiğini gerçekten çok hissettiriyor. Kulübe ilk geldiğimde, 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganının, sadece slogan olmadığını gördüm. Bunu uygulamada da gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de yabancı oynatmayan tek kulüp Altınordu. Başkanımız bu konuda çok saygı duyulacak bir insan. Ona da teşekkür etmek istiyorum, üzerimde çok emeği var."

"Uzun yıllar milli takım forması giymek istiyorum"

Orta saha oyuncusu, Türkiye A Milli Takım formasını da giymek istediğini de belirtti.

"A Milli Takım hedefi, her futbolcuda olduğu gibi bende de var. Öncelikle Bundesliga'da kendimi geliştirip oraya eksiksiz gitmek istiyorum. Çünkü milli takımda oynamak farklı bir duygu. Uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum. Başarılı olacağımı da düşünüyorum. Kalıcı olmak istiyorum."