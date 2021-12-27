Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşandığı Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise 1. Lig'e veda edecek.

İlk devre heyecanı dünkü maçlarla tamamlanan 1. Lig'de ikinci yarı 8 Ocak 2022'deki maçlarla başlayacak.

İlk yarının lideri Bereket Sigorta Ümraniyespor

İlk yarıyı 39 puanla lider tamamlayan Bereket Sigorta Ümraniyespor, ligde sadece 12. ve 15. haftalarda liderliği MKE Ankaragücü'ne bıraktı.

İstanbul temsilcisi diğer 17 haftada zirvede yer aldı. Lideri 36'ar puana sahip MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 32'şer puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Eyüpspor izledi.

Ligin son 4 sırasında ise 19'ar puana sahip Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor'un yanı sıra 16 puanlı Altaş Denizlispor ve 8 puanda kalan Balıkesirspor yer aldı.

En golcü takım Ümraniyespor

Toplam 446 golün atıldığı ligde 34 gole ulaşan Bereket Sigorta Ümraniyespor en golcü, 14 golü bulunan Balıkesirspor en az gol atan takım oldu.

Lider Ümraniyespor'un 12 galibiyetle en fazla sahadan 3 puanla ayrılan ekip konumundaki ligde Balıkesirspor ilk devrede 2 galibiyette kaldı.

En golcü isim Umut Bulut

Eyüpspor formasıyla ligin ilk devresinde 10 gole imza atan Umut Bulut en fazla gol isim konumunda yer aldı.

Tecrübeli golcüyü dokuzar golle Dino Ndlovu (Kocaelispor), Emeka Friday Eze (Ankara Keçiörengücü), Eren Derdiyok (MKE Ankaragücü) ve İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) takip etti.