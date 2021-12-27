Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Kasımpaşa, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Lacivert-beyazlı takım, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Kocaelispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan başladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu turda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0, 4. turda ise Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.