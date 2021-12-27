Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlayacak
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.
Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.
10. kupa yolculuğu
Trabzonspor, 15 final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.
Etiketler: Trabzonspor Türkiye Kupası
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