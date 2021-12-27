Ailesi tarafından "enerjisini atması" düşüncesiyle çocuk yaşta spora yönlendirilen 19 yaşındaki otizmli Şiroğlu, kısa sürede yüzmeyi öğrenerek ulusal ve uluslararası şampiyonalara katıldı.

Yarışlarda toplamda 80 madalya elde eden Şiroğlu, en son Fransa'da 10-18 Aralık'ta düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda üç gümüş ve iki bronz madalya daha kazandı.

Büyük mutluluk yaşayan ve kariyerine Avrupa şampiyonluğu da eklemek isteyen Şiroğlu, Temmuz 2022'de Polonya'da yapılacak şampiyona için antrenörü Ufuk Yoldaş gözetiminde sıkı şekilde çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Hümeyra Şiroğlu: Ali gibi özel çocukla bu duyguyu yaşadık ve çok mutlu olduk

Anne Hümeyra Şiroğlu, oğlunun 13 yaşından beri performans sporcusu olarak yüzdüğünü anlattı.

Oğlunun spora başlamasıyla takıntılarında azalmalar olduğunu aktaran Şiroğlu, "Spor Ali'nin hem akademik gelişimine hem de sosyal hayatına katkı sağladı. Yüzmeyi sevdiği için bu yönde ilerledik. Spor yapınca iletişiminde de düzelmeler oldu." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Şiroğlu, Ali'nin birçok şampiyonada dereceler elde ettiğini belirtti.

"2016'da İtalya'da Avrupa Şampiyonası'na katılarak üçüncü oldu, bronz madalya kazandı. İlk yurt dışı macerası orada başladı. Yunanistan'da çevre ülkelerin katıldığı turnuvada altın madalya kazandı. 2019'da pandemiden önce Bosna Hersek'te 7 ülkenin katıldığı şampiyonaya gitti, orada da altın ve gümüş madalya kazandı. En son Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED), Ali'yi Fransa'ya Dünya Şampiyonası'na götürdü, toplamda üç gümüş, iki bronz madalya kazandı."

[Fotoğraf: AA]

Şiroğlu, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedeflediklerini vurguladı.

"Son gittiği şampiyonada Ali normale yakın hafif mentallerle yarıştı. Orada otizm, mental gruplara bölünmedi. Avrupa Şampiyonası'na gittiğinde otizmliler, otizmlilerle yarışacak ve daha adaletli yarış sitemine geçilmiş olacak. Bu dezavantaj durumda bile ülkemizin bayrağını çok güzel temsil etti. Ali gibi özel çocukla bu duyguyu yaşadık ve çok mutlu olduk. Engelli bireylerde destek ve sponsorluk olayı çok nadir oluyor. Bunun artmasını talep ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Ufuk Yoldaş: Her yarışta kendi basamağımızı aşmaya çalışıyoruz

Milli sporcu Ali Şiroğlu ile 8 yıldır birlikte çalışan antrenörü Ufuk Yoldaş da sporcusuyla aralarında güzel uyum olduğunu, çok fazla vakit geçirdiklerini anlattı.

Yoldaş, Ali'nin kendi derecelerini geliştirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

"Her yarışta kendi basamağımızı aşmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde mart ayının sonunda Berlin'de özel turnuva var, oraya hazırlanıyoruz. Oradan sonra temmuzda Polonya'da Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Orada da inşallah altın madalya kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Özel sporcu Ali Şiroğlu da "Fransa'da madalyalar aldım, güzel yüzdüm. Avrupa'da birinci olacağım." ifadelerini kullandı.