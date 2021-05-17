TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Finali için İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'a takım başına 250’şer kişilik kontenjan ayrıldı.

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyircinin yer alacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan gelişmeler sonrasında mücadelenin yeniden seyircisiz oynanacağına karar verildi.