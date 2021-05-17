Galatasaray’da, kritik süreç kapıda. Sarı kırmızılılarda, Mayıs ayı sonu itibari ile teknik direktör Fatih Terim ve 12 futbolcunun kontratı sona erecek.

Ertelenen seçimin henüz tarihinin belli olmaması, sözleşme uzatma görüşmelerinin rafa kalkmasına neden oldu.

Galatasaray’da Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Linnes, Şener, Emre Akbaba ve Arda Turan, 31 Mayıs itibariyle serbest kalacak.

Kiralık olarak forma giyen Saracchi, Gedson Fernandes, Etebo ve Halil Dervişoğlu da kulüplerine geri dönecek. Bir diğer kiralık isim Henry Onyekuru için ise satın alma opsiyonu maddesi buluyor.

Kiralık kontratı mayıs sonunda bitecek Nijeryalı futbolcu, 11 Haziran tarihine kadar 4 milyon 350 bin euroya karşılığında satın alınabilecek.

Sözleşmesi bitecek isimler ve kadroya yapılacak takviyelerle birlikte yeni seçilecek yönetimi zorlu bir dönem bekliyor.

Haziran ayı içinde seçim bekleniyor

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında Galatasaray’ın seçim takvimi de netleşecek.

Sivil toplum kuruluşlarının, genel kurulları dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelendi.

Buna göre Galatasaray’ın, Haziran ayı içerisinde Olağan Seçimli Genel Kurul için yeni bir tarih belirlemesi gerekecek.

Sarı kırmızılılarda, başkanlık için adaylığını resmen açıklayan 4 isim bulunuyor. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk ve Işın Çelebi, Galatasaray’ın yeni başkanı olmak için yarışacak.