Sarı-kırmızılı kulüp anma mesajını sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.

"Futbolculuğunun yanı sıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

Futbolculuğunun yanısıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba' Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/XRyVKw93mB — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 17, 2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gündüz Kılıç'ı (Baba Gündüz) ölümünün 41. yıl dönümünde andı.

"Eski Millî futbolcumuz ve aynı zamanda Millî Takımımızın teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ı vefatının 41. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."