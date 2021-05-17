Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Meryem Erdoğan'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Milano Maratonu'nda 2.29.08'lik derecesiyle Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu Meryem Erdoğan'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya’da düzenlenen Milano Maratonu'nda gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli sporcumuz Meryem'i kutluyorum. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarılar bizlere büyük mutluluk yaşatıyor. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Meryem Erdoğan'a Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarıları diliyorum."
İkinci kez olimpiyatlarda yarışacak
Milli atlet Meryem Erdoğan, Milano Maratonu'nda en iyi derecesini koşarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer almaya hak kazanmıştı.
Meryem Erdoğan maratonu 2.29.08'lik derecesiyle 14. sırada bitirdi. Olimpiyat için 2.29.30'luk barajı aşan milli sporcu ikinci kez olimpiyatlarda yarışacak.
Meryem Erdoğan'ın da kota almasıyla Tokyo'da yarışacak milli atletlerin sayısı 15'e yükseldi.
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