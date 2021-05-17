Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Lozan kentinde düzenlenecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda müsabakalar 18 Mayıs Salı günü başlayacak. Organizasyon, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Öte yandan Genç Milli Takımı da Slovenya'da 18 Mayıs Salı günü başlayacak ve 22 Mayıs'ta tamamlanacak Avrupa Gençlik Kupası 1. ayak müsabakalarında mücadele edecek.