Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa Ligue 1'in lideri Lille, 37. hafta maçında Saint-Ettienne'i ağırladı

Mücadele başladığı gibi golsüz berabere sona ererken Lille, puanını 80'e çıkardı ve şampiyonluk avantajını son haftaya taşıdı.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 77'de oyuna dahil oldu.

Öte yandan Lille'in en yakın rakibi PSG de misafir ettiği Reims'i 4-0 mağlup ederek puanını 79'a yükseltirken şampiyonluk şansını ligin son haftasına taşıdı.

Son hafta Angers'e konuk olacak

Ligde 3'üncü sırada yer alan Monaco ise Rennes'i 2-1 mağlup ederek puanını 77 yaparken küçük de olsa şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Ligue 1'de şampiyonun belli olacağı son hafta maçlarında 23 Mayıs Pazar günü 79 puanlı PSG, Brest'e; 80 puanlı Lille ise Angers'e konuk olacak.

Lille, pazar günü Angers'i deplasmanda mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.