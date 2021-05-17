Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'nin gözü Biglia'da
Fenerbahçe, Lucas Biglia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Arjantinli orta saha, 35 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht forması giyen Biglia’nın Karagümrük ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Transfer Haberleri
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