Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Arjantinli orta saha, 35 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht forması giyen Biglia’nın Karagümrük ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.