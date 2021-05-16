Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kutlama mesajında, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımı yöneticileri, futbolcuları ve tüm Beşiktaş camiasını şahsınızda tebrik eder, önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağınız maçlarda da başarıları dilerim" ifadesine yer verdi.

Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının birçok alanda olduğu gibi spor alanında da rekabet ve mücadeleyi etkilediğini belirten Tatar, Türkiye Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan bütün takımları da ayrıca tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"COVID-19 şartlarına rağmen şampiyonluk yarışındaki mücadelenizi, özverili çalışmalarınızı ve büyük gayretlerinizi takdir ile izledik. Son hafta şampiyonluğu almanız KKTC'de de büyük sevinç yaratmıştır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına sizleri tekrar tebrik eder, gelecek yıl pandeminin sona erdiği ve seyircili izlenecek bir Süper Lig yaşanması temennisi ile hepinize saygılarımı sunarım."