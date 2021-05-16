Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun FIFA'ya iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı.

Asya Elemeleri'nin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, Türkmenistan, Lübnan ve Sri Lanka ile mücadele eden Kuzey Kore, 4. sırada yer alıyordu.

Kuzey Kore, sporcularını COVID-19 salgınından korumak amacıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayacağını duyurmuştu.