Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'u 28-24 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı kutlarım. Bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."