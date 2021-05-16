Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Toto'ya tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon olan Spor Toto'yu tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'u 28-24 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Spor Toto Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı kutlarım. Bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu
Son Haberler
- 19:01
- 18:58
- 18:15
- 18:52
- 18:36
Sıradaki Haber
Ersin Tatar'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye kutlama mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz