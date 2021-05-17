Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı
Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak 59. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palakıyık'ın yardımcılarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.
Etiketler: Türkiye Kupası Beşiktaş Antalyaspor
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