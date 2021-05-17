Türkiye Kupası 10. kez sahibini İzmir'de bulacak
Bu sezon 59'uncusu Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası tarihinde İzmir, 10. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak.
Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 59. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 18 Mayıs Salı günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.
Geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi 15 Mayıs'taki maçta yenerek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, bu kez aynı statta, Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 58 yılda 30 kez çift maç üzerinden oynandıktan sonra tek müsabaka üzerinden yapılmaya başlayan Türkiye Kupası'nda final heyecanı bugüne kadar 17 ilde yaşandı.
İstanbul'da 21 kez kupa sahibini buldu. İzmir'in 10. kez bu heyecana ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ankara 5, Bursa 4, Eskişehir 3 Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ikişer, Adana, Bolu, Konya, Kocaeli, Mersin ve Samsun, Sivas ve Şanlıurfa da birer kez finale ev sahipliği yaptı.
Beşiktaş, İzmir'de 5 final maçı oynadı
İzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 kez de Atatürk Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 5 kez final oynayan Beşiktaş bunların 4'ünde kupayı kazandı.
1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi ve 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u yenerek kupaya uzandı.
İzmir'de oynanan final karşılaşmaları, kazananlar ve statları şöyle:
1966-1967: Altay-Göztepe: 2-2 (Kura ile Altay) (Alsancak)
1967-1968: Altay-Fenerbahçe: (0-2),(1-0) (Fenerbahçe) (Alsancak)
1969-1970: Göztepe-Eskişehirspor: (1-2),(3-1) (Göztepe) (Alsancak)
1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk)
1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk)
1990-1991: Galatasaray-Trabzonspor: 3-1 (Galatasaray) (Atatürk)
2005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk)
2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk)
2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk)
59. Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.
Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş 15 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı
Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.
Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.
Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.
Rekorlar Galatasaray'da
Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.
Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.
15 ayrı takım kazandı
Türkiye Kupası'nı, 58 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.
Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.
23 ayrı takım final oynadı
Türkiye Kupası'nın 58 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.
Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.
Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.
En çok final kaybeden takım Fenerbahçe
Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.
Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.
Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.
Finalistler ve kupa sayıları
Türkiye Kupası'nın 58 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:
|Takımlar
|Final
|Kupa
|Galatasaray
|23
|18
|Beşiktaş
|15
|9
|Trabzonspor
|15
|9
|Fenerbahçe
|17
|6
|Altay
|7
|2
|MKE Ankaragücü
|5
|2
|Gençlerbirliği
|5
|2
|Göztepe
|3
|2
|Kocaelispor
|2
|2
|Bursaspor
|6
|1
|Eskişehirspor
|4
|1
|Akhisarspor
|2
|1
|Sakaryaspor
|1
|1
|Kayserispor
|1
|1
|Atiker Konyaspor
|1
|1
|Medipol Başakşehir
|2
|-
|Adana Demirspor
|1
|-
|Boluspor
|1
|-
|Mersin İdmanyurdu
|1
|-
|Samsunspor
|1
|-
|Antalyaspor
|1
|-
|Kayseri Erciyesspor
|1
|-
|Aytemiz Alanyaspor
|1
|-
Türkiye Kupası finalleri
Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:
|Sezon
|Kazanan
|Finalist
|1. Maç
|2. Maç
|1962-63
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|2 - 1
|2 - 1
|1963-64
|Galatasaray
|Altay
|0 - 0
|3 - 0
|Hükmen
|1964-65
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|0 - 0
|1 - 0
|1965-66
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1 - 0
|1966-67
|Altay
|Göztepe
|2 - 2
|Kurayla
|1967-68
|Fenerbahçe
|Altay
|2 - 0
|0 - 1
|1968-69
|Göztepe
|Galatasaray
|1 - 0
|1 - 1
|Uzatmada
|1969-70
|Göztepe
|Eskişehirspor
|1 - 2
|3 - 1
|1970-71
|Eskişehirspor
|Bursaspor
|0 - 1
|2 - 0
|1971-72
|Ankaragücü
|Altay
|0 - 0
|3 - 0
|1972-73
|Galatasaray
|Ankaragücü
|3 - 1
|1 - 1
|1973-74
|Fenerbahçe
|Bursaspor
|0 - 1
|3 - 0
|1974-75
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|0 - 1
|2 - 0
|1975-76
|Galatasaray
|Trabzonspor
|0 - 1
|1 - 0
|5-4 (Penaltılar)
|1976-77
|Trabzonspor
|Beşiktaş
|1 - 0
|0 - 0
|1977-78
|Trabzonspor
|A.Demirspor
|3 - 0
|0 - 0
|1978-79
|Fenerbahçe
|Altay
|1 - 2
|2 - 0
|1979-80
|Altay
|Galatasaray
|1 - 0
|1 - 1
|1980-81
|Ankaragücü
|Boluspor
|2 - 1
|0 - 0
|1981-82
|Galatasaray
|Ankaragücü
|3 - 0
|1 - 2
|1982-83
|Fenerbahçe
|Mersin İ.Y.
|2 - 1
|2 - 0
|1983-84
|Trabzonspor
|Beşiktaş
|2 - 0
|Uzatmada
|1984-85
|Galatasaray
|Trabzonspor
|2 - 1
|0 - 0
|1985-86
|Bursaspor
|Altay
|2 - 0
|1986-87
|Gençlerbirliği
|Eskişehirspor
|5 - 0
|1 - 2
|1987-88
|Sakaryaspor
|Samsunspor
|2 - 0
|1 - 1
|1988-89
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|1 - 0
|2 - 1
|1989-90
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|2 - 0
|1990-91
|Galatasaray
|Ankaragücü
|3 - 1
|Uzatmada
|1991-92
|Trabzonspor
|Bursaspor
|0 - 3
|5 - 1
|1992-93
|Galatasaray
|Beşiktaş
|1 - 0
|2 - 2
|1993-94
|Beşiktaş
|Galatasaray
|0 - 0
|3 - 2
|1994-95
|Trabzonspor
|Galatasaray
|3 - 2
|1 - 0
|1995-96
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1 - 0
|1 - 1
|Uzatmada
|1996-97
|Kocaelispor
|Trabzonspor
|1 - 1
|1 - 0
|1997-98
|Beşiktaş
|Galatasaray
|1 - 1
|1 - 1
|5-3 (Penaltılar)
|1998-99
|Galatasaray
|Beşiktaş
|0 - 0
|2 - 0
|1999-00
|Galatasaray
|Antalyaspor
|5 -3
|Uzatmada
|2000-01
|Gençlerbirliği
|Fenerbahçe
|2 - 2
|6-3 (Penaltılar)
|2001-02
|Kocaelispor
|Beşiktaş
|4 - 0
|2002-03
|Trabzonspor
|Gençlerbirliği
|3 - 1
|2003-04
|Trabzonspor
|Gençlerbirliği
|4 - 0
|2004-05
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|5 - 1
|2005-06
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|3 - 2
|Uzatmada
|2006-07
|Beşiktaş
|K.Erciyesspor
|1 - 0
|Uzatmada
|2007-08
|Kayserispor
|Gençlerbirliği
|0 - 0
|11-10 (Penaltılar)
|2008-09
|Beşiktaş
|Fenerbahçe
|4 - 2
|2009-10
|Trabzonspor
|Fenerbahçe
|3 - 1
|2010-11
|Beşiktaş
|İBB Spor
|2 - 2
|4-3 (Penaltılar)
|2011-12
|Fenerbahçe
|Bursaspor
|4 - 0
|2012-13
|Fenerbahçe
|Trabzonspor
|1 - 0
|2013-14
|Galatasaray
|Eskişehirspor
|1 - 0
|2014-15
|Galatasaray
|Bursaspor
|3 - 2
|2015-16
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1 - 0
|2016-17
|Atiker Konyaspor
|Medipol Başakşehir
|0 - 0
|4-1 (Penaltılar)
|2017-18
|Akhisarspor
|Fenerbahçe
|3 - 2
|2018-19
|Galatasaray
|Akhisarspor
|3 - 1
|2019-20
|Trabzonspor
|Aytemiz Alanyaspor
|2 - 0
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