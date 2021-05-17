Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Sarı Lacivertliler, Hes Kablo Kayserisporlu Doğan Alemdar ve Fatih Karagümrüklü Lucas Biglia'yı gündemine aldı.

Kaleye Doğan Alemdar

Fenerbahçe, 18 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Teknik heyet, sezon başından beri Doğan Alemdar'ı yakından takip ediyor.

Oyuncunun menajeriyle de temasa geçen sarı lacivertliler, Doğan'ı bonservisiyle birlikte transfer etmeyi hedefliyor.

Bu sezon 29 maçta görev yapan genç file bekçisi, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, 35 gol yedi.

Orta sahaya Lucas Biglia

Orta saha için de arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, sezonun başarılı oyuncularından Lucas Biglia'yı da renklerine katmak istiyor.

Arjantinli oyuncuyu orta sahadaki alternatif isimlerden biri yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmeyi düşünüyor.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 35 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi.

Novak ayrılabilir

Öte yandan uzun süredir sakat olan ve bu sene beklentileri karşılayamayan Filip Novak, ülkesine gitti.

Doktoruyla sakatlığı hakkında görüşecek Çekyalı futbolcu, durumunu netleştirdikten sonra Milli Takım kampına katılacak. Takımdan ayrılmayı düşünen Novak'a teklif gelmesi halinde oyuncuyla yollar ayrılabilir.