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Spor
AA 09.05.2023 15:40

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Tarsus Belediyesi'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne (TKBL) çıkacak takımın belli olacağı final serisi 10 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmit Belediyespor ile Alanya Belediyespor Antalya Güneşi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.

Seride üç galibiyete ulaşan ekip, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Kocaeli'de başlayacak serinin programı şöyle:

10 Mayıs Çarşamba:

18.00 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)

12 Mayıs Cuma:

18.00 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi (Kocaeli Atatürk)

16 Mayıs Salı:

18.00 Alanya Belediyespor Antalya Güneşi-İzmit Belediyespor (Alanya 75.Yıl)

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