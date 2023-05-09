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Spor
AA 09.05.2023 15:15

Galatasaray Nef'te başantrenör Pistiolis ile yollar ayırıldı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı​​​​​​​, başantrenör Andreas Pistiolis ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Nef'te başantrenör Pistiolis ile yollar ayırıldı
[Fotograf: AA]

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

"Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Pistiolis, burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlendi.

2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında Banvit'te bir sezon geçiren Pistiolis, yine Dimitris Itoudis ile 2014 yılından beri CSKA Moskova'nın birinci yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.


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