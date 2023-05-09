Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Yüksekova'da başladı

Yürekli köyü yakınında 5 kategoride gerçekleştirilen ve iki gün sürecek şampiyonaya 19 ilden 283 sporcu katılıyor.

Yarışlar öncesi düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Akbıyık, kentin her gün değişip güzelleştiğini, bu tür faaliyetlerle tüm Türkiye'nin kentin güzelliklerini ve potansiyelini keşfetme fırsatı bulduğunu belirtti.

"Yarışmanın burada yapılmasında emeği geçen tüm ilgililere ve gelen tüm sporculara teşekkür ederim. Hakkari, Yüksekova eski günlerini geride bıraktı. Artık Hakkari'de kötülük değil iyilik var, şiddet değil güzellik var. Hakkari artık Türkiye şampiyonalarıyla, yarışlarla, festivallerle, sempozyumlarla adından söz ettiriyor. İnşallah bu faaliyetler artarak devam edecek. Şu anda Hakkari'nin en uç noktasından en ücra köşesine kadar bir tane dahi terörist bulunmuyor. Allah'a çok şükür terör olayları bitti. Hakkarililer de Türkiye'nin diğer vilayetleri gibi insanca, terörsüz yaşama hakkına kavuştu. Bundan sonra da Hakkarililer teröre fırsat vermeyecek. Hakkari'de her alanda tarihi yatırımlar yapılıyor. Buradaki sporcular çok önemli başarılar elde ediyor."

Emin Yıldırım: Sporcular kentimizin kültürünü tanıma şansı buldu

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına düzenledikleri şampiyonada emeği geçenlere teşekkür etti.

19 ilden 283 sporcu ile bu yarışı yaptıklarını bildiren Oto, "Umarım burada kar üzerinde de birçok yarışma yaparız. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da ilçenin önemli bir güne tanıklık ettiğini belirtti.

"Kış sporlarında da burada Türkiye kuzey disiplininde kayak müsabakaları düzenlemiştik. Bu vesileyle birçok ilden gelen sporcular, vatandaşlar kentimizin kültürünü tanıma şansını buldu. Bugün de baktığımızda dört mevsimin aynı anda yaşandığı, yüksek rakımda kar örtüsünün olduğu, yanı başımızda Hakkari'nin simgesi ters lalelerin bulunduğu bir coğrafyada bu anlamlı ve büyük organizasyonu yapmak bizi memnun etti."

Halk oyunları gösterisinin ardından Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar halay çekti, ters lalelerin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.

Şampiyona Akbıyık'ın verdiği start ile başladı.