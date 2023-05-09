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Spor
AA 09.05.2023 14:37

İtalya'da ırkçı tezahürat yapan Atalanta tribününe ceza

Serie A takımlarından Atlanta, son oynadıkları Juventus karşılaşmasında taraftarlarının konuk ekibin Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e yönelik ırkçı tezahüratları sebebiyle bir maç tribün kapama cezası aldı.

İtalya'da ırkçı tezahürat yapan Atalanta tribününe ceza
[DepoPhotos]

Serie A Yönetimi'nden yapılan açıklamada, sportif ceza işlerine bakan spor yargıcı Gerardo Matrandrea, 34. haftada oynanan ve konuk takımın 2-0’lık üstünlüğüyle sona eren Atalanta-Juventus maçındaki tribün hadiselerine ilişkin kararını duyurdu.

Atalanta taraftarlarının bulunduğu kuzey kale arkası tribününden Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e yönelik aşağılayıcı, ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar sebebiyle bu tribüne 1 maç kapatma cezası verildi.

Ev sahibi taraftarların maç boyunca Vlahovic'e "Sen bir çingenesin" şeklinde bağırdıkları basına yansımış ve gündem yaratmıştı.

Söz konusu maçta Juventus, Atalanta’yı 56. dakikada Samuel Iling Junior ve 90+8.dakikada Vlahovic'in golleriyle 2-0 yenmişti.

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