Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-İtalya maçına Arnavut hakem
A Milli Futbol Takımı'nın, 29 Mart Salı günü İtalya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.
Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.
Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı İtalya
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi dönemi son buluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz