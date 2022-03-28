Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.

Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.