Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayan Ferdi, bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu.

Son antrenmanda yar alan Ferdi, idmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde ise özel program dahilinde çalışma yaptı.

Ferdi Kadıoğlu'nun takıma dönmesi, zorlu Kayserispor maçı ve Galatasaray derbisi öncesi sarı lacivertli teknik heyeti sevindirdi. Genç oyuncunun, Kayseri deplasmanına kadar büyük oranda hazır hale gelmesi bekleniyor.

Öte yandan sarı lacivertli takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon farklı mevkilerde oynamasına rağmen başarılı bir performans sergiledi.

İhtiyaçtan dolayı büyük oranda defansif bölgede oynatılan Ferdi, savunmadaki katkısının yanı sıra 30 resmi maçta 3 gol atıp, 3 asist yaptı.

Bu arada teknik direktör İsmail Kartal, sakatlığı geçen Filip Novak’ın takıma dönmesiyle birlikte, Ferdi’yi yeniden hücuma yakın oynatmak istiyor.

Ferdi Kadıoğlu, 28 Şubat'ta oynanan, Slavia Prag maçının 28. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.