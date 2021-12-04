Ankara Crowne Plaza Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Hasan Sayyıdan ile Ayhan Yıldırım, başkan olmak için seçime girdi.

Toplam 191 üye oy kullanırken oyların 101'ini alan Ayhan Yıldırım, federasyonun yeni başkanı oldu. Sayyıdan ise 78 oyda kaldı. Seçimde 12 oy ise geçersiz sayıldı.

Ayhan Yıldırım, seçim sonuçları açıklandıktan sonra teşekkür konuşması yaptı.

"Hayatımın en duygusal anlardan birini yaşıyorum. Bu onur verici görevi aldığımız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Bundan sonra yüküm daha da ağır olacak. 7 gün 24 saat size hizmet edeceğim. Kırgınlık, dargınlık olmayacak, sizlerin emrinde olacağım. Bu camiaya hep birlikte hizmet edeceğiz."

Başkanlığa seçilen Ayhan Yıldırım'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer aldı:

Mustafa Kandemir, Sıla Yıldırım, Orhan Tanrıkulu, Ali Yılkıran, Alper Tanyeli, Ercan Güner, Eyhan Abdil, Ercüment Ekrem Davran, Kenan Demir, Mehmet Kozanoğlu, İsmail Korkut, Vedat Yavuz, Cem Elibol, Ufuk Birdal Alvaç.