Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 14. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev verdiği Babel, Barış Alper YIlmaz, Emre Kılınç ve Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Feghouli'yi görevlendirdi.

Aytaç Kara 8 maç sonra kadroda

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Süper Lig'de 8 maçın ardından kadroya alındı.

Sezon başında transfer edilen Aytaç, UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almazken Süper Lig'de de uzun bir süredir müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Son olarak 6. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan maçın 21 kişilik kadrosunda bulunan ve süre alamayan Aytaç, 8 karşılaşmanın ardından Altay mücadelesiyle kadroya girebildi.

Aytaç, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 karşılaşmada 45 dakika süre bulabildi.

Cicaldau ve Ömer Bayram kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte istikrarlı futbolcu Alexandru Cicaldau ile takımın tecrübelilerinden Ömer Bayram müsabaka kadrosuna yazılmadı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey'in yanı sıra son dönemde kadroya giremeyen Gustavo Assunçao kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra ilk 11'in değişmezlerinden Cicaldau ve tecrübeli oyuncu Ömer Bayram da 21 kişi arasına giremedi.

Sarı-kırmızılı takımda ismi açıklanmayan bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Terim cezalı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ayrıca 2 farklı gerekçeyle toplam 5 maç ceza verdiği Terim, Altay maçında da görev yapamadı.

Fatih Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımın başında antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş yer aldı.

Galatasaray'dan anlamlı pankart

Sarı-kırmızılı futbol takımı, sahaya kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için pankartla çıktı.

Ev sahibi takımın futbolcularının seremoni için taşıdığı pankartta "Kadına şiddete son diyoruz." ifadeleri yer aldı.

Taraftarlar Mustafa Cengiz'i unutmadı

Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için pankart açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında yer alan ve Mustafa Cengiz'in resmedildiği pankartta "Başımız sağ olsun." ifadesini yazdı.

Rezan Epözdemir basın tribünü koltuklarını yeniletti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Nef Stadı'nın basın tribünündeki koltukları yeniletti.

Basın tribününe gelen Epözdemir, basın mensuplarının çalışma şartlarını inceledi. Koltukları yenileten Epözdemir, tribündeki eksikleri not alarak en kısa zamanda gidereceklerini belirtti.

Altay'da tek değişiklik

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de son yaptıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına takımını Mateusz Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Andre Poko, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Rodriguez, Karamoko Bamba 11'iyle çıkardı.

Cİhan Topaloğlu, Ahmed Rayan, Cem Özgener, Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Erhan Çelenk, Marco Paixao, Serge Aka, Thaciano Mickael ve Tolga Ünlü yer aldı.

Mustafa Denizli, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynattığı ancak cezalı duruma düşen Khaly Thiam'ın yerine Zeki Yıldırım'ı görevlendirdi.