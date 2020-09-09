Federasyondan yapılan açıklamada, elit kadın, elit erkek ve master erkeklerde gerçekleşecek şampiyonanın Polonezköy'de yapılacağı belirtildi. Kayıtların 26 Eylül'de sona ereceği şampiyonada, ilk olarak master erkeklerin yarışacağı ifade edildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm önlemlerin alınacağı, sporcular ve katılımcıların yarışma alanına HES koduyla girebileceği kaydedildi.