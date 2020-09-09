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Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası İstanbul'da yapılacak
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 2020 Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, İstanbul'da Beykoz'da 27 Eylül'de yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamada, elit kadın, elit erkek ve master erkeklerde gerçekleşecek şampiyonanın Polonezköy'de yapılacağı belirtildi. Kayıtların 26 Eylül'de sona ereceği şampiyonada, ilk olarak master erkeklerin yarışacağı ifade edildi.
Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm önlemlerin alınacağı, sporcular ve katılımcıların yarışma alanına HES koduyla girebileceği kaydedildi.
Etiketler: Türkiye Dağ Bisikleti ŞampiyonasıSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
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