Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi
A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçının biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Stadyum kapasitesinin yüzde 100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımı'mıza eşsiz destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası
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