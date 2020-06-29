Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye, buz hokeyinde iki şampiyonaya ev sahipliği yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, buz hokeyinde gelecek yıl gençler kategorisinde uluslararası iki organizasyona ev sahipliği yapacak. Genç Kızlar ve Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonaları, 2021'de Türkiye'de düzenlenecek.
18 Yaş Altı Kızlar Dünya 2. Klasman Müsabakaları'nın 26-31 Ocak 2021 tarihlerinde Kocaeli'de, 18 Yaş Altı Erkekler Dünya 3. Klasman A Grubu Müsabakaları'nın ise 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı açıklandı.
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından belirlenen 2020-2021 sezonu faaliyet takvimine göre, ev sahibi başvurusunda bulunulan iki kategorideki organizasyonların Türkiye'de yapılmasına karar verildi.
Etiketler: Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu Buz HokeyiSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 12:31
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