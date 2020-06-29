Haber Giriş: Kaynak: AA
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde 18 futbolcuda COVID-19 görüldü
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi.
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanların başladığı 4 Haziran'dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında COVID-19'a rastlandı.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönecek.
Etiketler: koronavirüs covid-19 amerikan birinci futbol ligiSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:13
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