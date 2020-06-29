Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, normalleşme sürecinde bölgesel kapsamda düzenlenmesi ve sporcuların eşit şartlarda katılmalarının amaçlandığı turnuvaların, sporcu sağlığının riske atılmaması için ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Erteleme kararının kulüpler tarafından iletilen başvurular değerlendirilerek, devam eden salgın tedbirleri doğrultusunda alındığı vurgulandı.