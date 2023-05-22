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Spor
AA 22.05.2023 14:30

Türkiye Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda elde ettiği 15 madalyayla kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Türkiye Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu

Avrupa Satranç Birliği'nin (ECU) Dıraç kentinde 25 ülkeden 7-17 yaş arası 212 sporcunun katılımıyla düzenlediği şampiyonada Türkiye'yi, 26 sporcu temsil etti.

Türkiye'nin 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalyayla birinci sırada tamamladığı organizasyonda Gürcistan 8 madalyayla ikinci, Azerbaycan 5 madalyayla üçüncü oldu.

Türkiye Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu

Milli sporcu Bora Şahin, Masal Budumlu, Görkem Ünsal, Hayri Beyhun Şenel, Hasan Hüseyin Çelik ve Zeynep Çiftçi altın, Bora Savran, Selin Torun, Miraç Melih Topuz, Metehan Özen gümüş, Ali Poyraz Uzdemir, Ali Varyemez, Mert Can Seviğ, Zeynep Acar ve Elifnaz Akat bronz madalya kazandı.

Federasyon başkanı Gülkız Tulay, milli sporcuların organizasyonda büyük bir başarıya imza atarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

"Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatlarda biz varız, Türk satrancı var. Cumhuriyetimizin 100. yılında, yeni bir yüzyıla girerken, umutlarımız ve heyecanımız çok yüksek. Yeni başarılar bizi bekliyor. Geçtiğimiz yüzyılda büyük başarılara imza attık. Şimdi yeni yüzyıla hazırız."

Türkiye Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan Satranç Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazanan mili sporcuları tebrik etti.

"Arnavutluk’ta yapılan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazanarak kürsünün en üst basamağında yer alan genç milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri tarihi başarıyla geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç satranççılarımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Türkiye Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu

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