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Spor
AA 22.05.2023 13:05

1. Lig'de play-off programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu. İlk maçlar 26 Mayıs'ta oynanacak.

1. Lig'de play-off programı belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak.

Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

İlk tur karşılaşmaları 26 Mayıs Cuma günü, ikinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı yer ise daha sonra duyurulacak.

1. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

17.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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